Простой способ приёма платежей
Комиссия от 2,8% за платежи с банковских карт. Если ваш оборот онлайн-платежей стабильно выше 5 млн в месяц — договоримся.
Доступно для физических и юридических лиц.
Онлайн оплата
С помощью простого конструктора кнопок создавайте и устанавливайте на сайт прием платежей всего за несколько минут.
Онлайн-инвойсинг
Выставление счета за 5 минут.
Заполните простую форму, укажи сумму, валюту и назначение платежа. Скопируй ссылку и отправь ее получателю в мессенджер, на email, через SMS.
Удобный личный кабинет
Удобный вывод денег
Простая и наглядная аналитика
Круглосуточная служба поддержки
Готовый модуль — без разработки
Это просто: разрабатывать ничего не нужно, только поставить модуль и заполнить несколько полей. Модули Кассы есть для большинства популярных CMS, SaaS, CRM и фреймворков. Если для вашей платформы модуля нет, напишите нам.
Принимайте деньги, как вам удобно
От карт Visa/Mastercard до ePayments и WebMoney — получайте оплату любым удобным для вас способом. Если вы не нашли подходящий вариант, напишите нам, и мы рассмотрим добавление новых каналов для получения денег.
Готовы подключиться?
Интернет-эквайринг для любых онлайн-магазинов и сервисов.