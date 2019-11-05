Готовый модуль — без разработки

Это просто: разрабатывать ничего не нужно, только поставить модуль и заполнить несколько полей. Модули Кассы есть для большинства популярных CMS, SaaS, CRM и фреймворков. Если для вашей платформы модуля нет, напишите нам.