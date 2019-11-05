Простой способ приёма платежей

Комиссия от 2,8% за платежи с банковских карт. Если ваш оборот онлайн-платежей стабильно выше 5 млн в месяц — договоримся.

Доступно для физических и юридических лиц.

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Приём платежей в интернете

Онлайн оплата

С помощью простого конструктора кнопок создавайте и устанавливайте на сайт прием платежей всего за несколько минут.

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Онлайн-инвойсинг
Выставление счета за 5 минут.

Заполните простую форму, укажи сумму, валюту и назначение платежа. Скопируй ссылку и отправь ее получателю в мессенджер, на email, через SMS.

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Удобный личный кабинет

В одном окне личного кабинета собраны все основные финансовые показатели.

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Удобный вывод денег

Выводите деньги по запросу в любой момент удобным для вас способом.

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Простая и наглядная аналитика

Изучайте аналитику по продажам, валюте и способам оплаты в личном кабинете.

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Круглосуточная служба поддержки

Задавайте вопросы службе в любое время и получайте своевременную помощь.

Более 1 миллиона платежей в сутки

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Приём платежей в интернете
Приём платежей в интернете

Готовый модуль — без разработки

Это просто: разрабатывать ничего не нужно, только поставить модуль и заполнить несколько полей. Модули Кассы есть для большинства популярных CMS, SaaS, CRM и фреймворков. Если для вашей платформы модуля нет, напишите нам.

Подключить модуль

Принимайте деньги, как вам удобно

От карт Visa/Mastercard до ePayments и WebMoney — получайте оплату любым удобным для вас способом. Если вы не нашли подходящий вариант, напишите нам, и мы рассмотрим добавление новых каналов для получения денег.​

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Приём платежей в интернете
public class AppInheritanceTest {
public static void main(String[] args) {
Front front = new Front(true, “theme”, 4);
System.out.println(“Is Front Responsive?” + front.isResponsive());
System.out.println(“Front HTML “ + front.getHTML());
System.out.println(“Front has “ + front.getDemos() + ” demos.”);
}
}

Широкие возможности
по подключению API

Подключите платежи на сайт, в мобильное приложение или игру. SDK для языков программирования и платформ:

PHP
Python
Android
iOS
JavaScript
Smart TV
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Готовы подключиться?

Интернет-эквайринг для любых онлайн-магазинов и сервисов.

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